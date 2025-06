Wie Golden Retriever Donut seinen Tag verbringt, verzückt einfach jeden

Donut kriegt seinen Tag auch ohne Termine gut gefüllt. © Montage: TikTok/the_goldendonut

Doch falls manch ein Mensch (der selbst keine Haustiere hat) denken mag, dass Hunde sich oft langweilen - dann irrt er sich! Vor allem im Falle von Donut.

Was der im US-Bundestaat Florida lebende Goldie so alles an einem Tage erlebt, hielten sein Besitzer vor wenigen Tagen in einem TikTok-Video fest. Die Aufnahme des Vierpfoters ging dabei sofort viral.

Darin ist Donut zu sehen, wie er scheinbar mit dem Handy in der eigenen Pfote im Selfie-Modus seinen Tag filmt. "Ein durchschnittlicher Mittwoch im Leben meines Golden Retrievers", schrieb sein Herrchen zu dem Video.

Demnach wacht das niedliche Hündchen gemütlich um 7.30 Uhr - mit Kuscheltier im Maul - auf. Sofort geht es für ihn vor die Tür: Bis 8 Uhr steht ein Morgenspaziergang an. Danach braucht es sofort ein kleines Päuschen, gerne an der Seite seiner tierischen Schwester - einer Katze.

Um 9 Uhr dann endlich ein Highlight des Tages: Frühstück! Schon zwei Stunden später wird es Zeit für den nächsten Snack. Mit cooler Sonnenbrille auf der Schnauze holt sich der Golden Retriever ein Stück Wassermelone ab.