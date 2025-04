Labrador bekommt Welpen: Was dann passiert, ist so tragisch

Compton (Kalifornien/USA) - Es ist ein tragisches Schicksal, das so nahe geht: Eine junge Hündin wurde, nachdem sie ihre Welpen zur Welt gebracht hatte, einfach irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt.

Die Labrador-Dame wurde einfach am Straßenrand wie Müll entsorgt. Die Tierretter erkannten sofort: Die Hündin muss vor Kurzem Kinder bekommen haben. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Immer wieder hat sie ihren Kopf aus den Büschen [am Straßenrand] gesteckt", erklärte Tierretterin Suzette Hall seither schweren Herzens in einem Facebook-Beitrag.

Es schien, als würde sich die Vierbeinerin nach einem Wunder umschauen - und das sollte sie schon bald ereilen!

So wurde ein Bekannter von Hall, Aturo Flores, auf die Labrador-Dame aufmerksam, bemerkte Anzeichen, dass die Hündin kürzlich schwanger gewesen sein muss und wählte sofort die Nummer seiner Freundin.

"Dieses arme Baby humpelte und muss so hungrig gewesen sein. Sie war soooooooo dünn", schrieb Hall traurig weiter.

Für die US-Amerikanerin stand sofort fest: Sie musste helfen. Und zwar so schnell wie möglich!

Gemeinsam mit ihrem Kumpel Flores machte sie sich also auf den Weg und spürte vor Ort, wie ihr Herz zerbrach: "Ihre Augen glühten, sie war so wunderschön. Sie hatte so eine Angst vor allem und jedem."