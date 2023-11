Labrador probiert erstmals Sprudelwasser: Was dann passiert, löst Lachflash aus

Michigan (USA) - Neugierig und fröhlich erkundet Labrador-Hündin Poppy die Welt. Besonders beim Essen und Trinken möchte sie immer ausprobieren, wie es schmeckt. So kam es, dass die Fellnase aus Michigan kürzlich so lange ihren Besitzer anbettelte, ihr etwas vom Sprudelwasser abzugeben, bis dieser nachgab. Das Ende vom Lied: Poppy war alles andere als begeistert von ihrer Erfahrung. Dafür löste sie auf Instagram einen wahren Lachflash aus.

Dass ihr das prickelnde Getränk überhaupt nicht gefällt, zeigt sich nach einer Sekunde des intensiven "Nachdenkens". Entsetzt springt Poppy auf und ab, stößt einen tierischen Seufzer aus, schaut das Getränk danach mit großen Augen an.

In dem Clip, der seit Anfang November mehr als 19 Millionen User erreichen konnte, ist Poppy zu sehen, die neugierig an einem mit Mineralwasser gefüllten Flaschendeckel schnuppert. Da sie vermutlich nicht viel riechen kann, geht die Fellnase schon bald zum Geschmackstest über.

Ganz klar: Labrador-Mädchen Poppy hat einen neuen Feind. © Instagram/Screenshot/theblacklabrador_poppy

Selbstbewusst erzählte die Immobilienmaklerin, dass sie sich über den viralen Hit nicht gewundert habe, da Poppy mit ihrer süßen, tollpatschigen Art für urkomische Social-Media-Inhalte sorge.

"Seit dem Tag, an dem wir sie kennengelernt haben, sind wir so verliebt in sie. Sie ist der glücklichste Hund, den wir je gesehen haben. Sie wedelt ständig mit ihrem ganzen Körper und ihrem Schwanz herum, buchstäblich vom Moment des Aufwachens bis zum Schlafengehen", sagte Littrup.



Poppy sei außerdem ein sehr hungriges Haustier. "Wenn es Zeit zum Essen ist, dreht sie völlig durch. Jedes Mal, wenn wir Snacks anbieten, den Kühlschrank öffnen oder mit dem Kochen beginnen, steht sie sofort neben uns und wartet darauf, dass sie einen Bissen abbekommt", so das stolze Frauchen.



Um eines dürfte die Hündin allerdings wohl nie mehr betteln: Mineralwasser.