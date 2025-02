Lamm verliert Mutter kurz nach Geburt: Was ein Labrador dann tut, rührt zu Tränen

Lämmchen Simon hatte keinen einfachen Start ins Leben: Kurz nach seiner Geburt starben sowohl seine Mutter als auch sein Bruder. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/harryemmel2001

Seine Besitzer, die Betreiber des TikTok-Kanals "harryemmel" hofften, dass eines der anderen Mutterschafe das kleine Baby adoptieren würde, doch die restlichen Tiere der Herde verstießen das Lamm. Selbst die anderen Jungtiere hatten keinerlei Interesse daran, mit dem kleinen Simon zu spielen.

Plötzlich war das Lämmchen ganz allein und es war zu befürchten, dass ihn dieser Schicksalsschlag das Leben kosten könnte.



Doch ein Retter war ganz in der Nähe: Hofhund Digby, ein Labrador, zögerte keine Sekunde und nahm sich des kleinen Waisenkindes an. In einem millionenfach geklickten Video, das Simons Schicksal zusammenfasst, sieht man, wie Schäfchen und Hund zueinanderfinden.

Es scheint, als hätte Digby instinktiv gespürt, dass das Lämmchen einen Freund braucht, als alle anderen ihn abgelehnt hatten.