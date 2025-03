Liebe Spitzhündin landet wegen Handicaps im Tierheim: "Sie lässt sich alles gefallen"

Die Hündin muss daher mehrmals am Tag auf eine spezielle Weise gefüttert werden, die ihr hilft, dass das Futter besser in ihren Magen rutscht. Wie das aussieht, demonstrierten die Tierretter anhand eines Instagram-Videos.

Nachdem die Tierretter die hübsche Spitzdame aufgenommen hatten und im Anschluss dafür sorgten, dass die Fellnase beim Tierarzt vorstellig wird, haben die Mitarbeiter inzwischen eine ernste Diagnose bekommen. Die Hündin leidet demnach an Megaösophagus - einer Erkrankung, bei der die Speiseröhre erweitert ist und ihre Fähigkeit verliert, Nahrung effektiv in den Magen zu befördern.

Bella lässt jegliche Untersuchungen mit einer Engelsgeduld über sich ergehen. © Instagram/tierheim_bergheim

In dem Clip zeigten die Tierretter, dass sie den Oberkörper der Hündin hochhalten, während sie Bella etwa viermal am Tag in kleinen Portionen ihr Futter verabreichen. Auch nach ihrer Mahlzeit wird sie einige Zeit in einer aufrechten Position gehalten, was die kleine Spitzdame aber geduldig mitmacht.

Generell sei Bella einfach unheimlich lieb und "lasse sich alles gefallen", erklärten ihre Pfleger.

Trotz der Umstände erbricht sich die Vierbeinerin noch ab und zu nach ihren Mahlzeiten, weshalb es sehr wichtig ist, sie regelmäßig zu wiegen.

Nicht zuletzt braucht die Hündin aber auch jede Menge Kuscheleinheiten, wie ebenfalls aus dem neuesten Clip der Tierretter hervorging, in dem sie sich innig an ihre Pfleger schmiegte und die Nähe sichtlich genoss.

Für Bella soll nun trotz ihres Handicaps ein neues Zuhause gefunden werden, in dem sie liebevoll umsorgt wird und für immer bleiben darf.

Wer die schöne Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Bella gibt's zudem auf der Website des Tierheims.