"Lieblings-TV-Show": Labrador liebt es, Pizza im Ofen anzustarren

Auf dem TikTok-Kanal "lab_the_inhaler" wurde Marley zu einem kleinen Star - wohl kaum ein anderer Labrador ist so aufgeregt, wenn es ums Essen geht.

Zum Glück lassen Marleys Besitzer immer das Licht im Ofen an, damit er beim Garen der Speisen zusehen kann.

In einem kurzen viralen TikTok-Clip ist der Hund so sehr damit beschäftigt, in den Backofen zu schauen, dass er zurückspringt, als sein Herrchen ihn erwischt.

In den Kommentaren zeigten sich viele User verzückt von der verspielten Art des Vierbeiners - und meinten, es sei typisches Labrador-Verhalten. Manche erklärten sogar, dass sie das Gleiche tun würden, wenn sich eine Pizza bei ihnen im Ofen befände.

Wer sehen will, wie der allem Anschein nach dauerhungrige Marley in Windeseile einen Hamburger verspeist, wird übrigens auch auf dem TikTok-Kanal fündig.