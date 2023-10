20.10.2023 20:00 839 Männer hören Hilferufe aus Steinhaufen: Als sie nachsehen, beginnt das Versteckspiel

Von Christian Beck

Medahan (Indonesien) - Glücklicher Zufall! Genau die richtigen Personen waren gerade am Strand von Medahan auf Bali unterwegs, als ein Vierbeiner in Not um Hilfe rief. Tierschützer entdeckten einen verängstigten Welpen zwischen schweren Felsbrocken. © Bildmontage: Facebook/Bali Animal Welfare Association//Facebook/Bali Animal Welfare Association Wie The Dodo berichtet, hörten Tierschützer der Bali Animal Welfare Association (BAWA) ein mysteriöses Bellen und suchten unter einem Steinhaufen nach einem Lebenszeichen. Dort entdeckte die Gruppe die Hündin "Nala" mit den kristallblauen Augen. "Nalas unnatürlich trübe Augen waren leicht zu erkennen, als sie durch die Lücken im Steinhaufen spähten, und so begannen sie zu überlegen, wie sie Zugang zu ihr bekommen könnten", sagte ein Vertreter der Organisation gegenüber der Seite. Laut einem Beitrag der BAWA auf Facebook versteckte sich der Wauwau zwischen Felsbrocken, die viel zu schwer waren, um sie fortzubewegen. Ein Versuch, die kleine Hündin mit Futter hervorzulocken, scheiterte - der verängstigte Welpe blieb in seinem Zufluchtsort. Hunde Todtraurig im Tierheim: Wird für Junghund "Leo" jetzt doch alles gut? Erst nach stundenlangem Kampf gelang es den Rettern, Nala mithilfe von Bambus eine Schlinge um den Hals zu legen und sie in Sicherheit zu ziehen. Die Retter zogen die kleine Nala hervor und brachten den blauäugigen Welpen zur Behandlung in eine Klinik. © Bildmontage: Facebook/Bali Animal Welfare Association//Facebook/Bali Animal Welfare Association Rettungskräfte verfrachteten den hilfsbedürftigen Welpen schließlich in eine Klinik. Tierärzte stellten fest, dass ihre Augen durch die lange Zeit im Sand enorm gereizt waren. Die Mediziner sind jedoch zuversichtlich, dass sich ihre Augen nach der Behandlung wieder normalisieren werden. Nala befindet sich nun glücklicherweise wieder auf dem Weg der Besserung.



Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Bali Animal Welfare Association//Facebook/Bali Animal Welfare Association