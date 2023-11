Mann besucht verstorbene Hündin regelmäßig in virtueller Welt

Guadalajara (Mexiko) - Wie heißt es so schön? Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Kein Wunder, dass der Schmerz tief sitzt, wenn der liebste Vierbeiner plötzlich nicht mehr da ist.

Mithilfe dieser Aufnahme wird sich Daniel Esparza immer an seine geliebte Hündin Sam zurückerinnern können. © X/Screenshot/Wolkwhisky

Diese traurige Erfahrung musste Daniel Esparza vor etwa sieben Monaten machen, als seine geliebte Labrador-Dame Sam verstarb.

"Ich vermisse sie noch immer sehr", schrieb er seither auf seinem X-Account und teilte dort eine Art und Weise der Trauerverarbeitung, die einigen seiner Follower sicher das ein oder andere Tränchen in die Augen trieb.

"Ich habe vor Jahren einen 3-D-Scan von meiner Hündin Sam gemacht", erklärte er und veröffentlichte dazu auch ein passendes Video.

Darauf zu sehen: Ein einsamer Strand, an dem gerade die Sonne unterzugehen scheint. Auf dem Wasser treibt ein Segelschiff, während Sam in einem Blumenmeer auf einer Decke im Sand schlummert und dabei so friedlich wie nur möglich aussieht.

"Ich besuche sie ab und zu an diesem Strand, den ich über 'UnrealEngine' [eine Grafik-Maschine] virtuell gemacht habe", fügte er an, "weil unser letzter Trip eigentlich ein Kurzurlaub am Strand sein sollte."