Mann ließ Welpen auf seiner Schulter schlafen: Jetzt muss er mit den Konsequenzen davon leben

Maryland (USA) - Sie war so klein und niedlich, die Zukunft schien so fern. Bobby Keane aus Maryland dachte deshalb keine Sekunde daran, dass sein Verhalten später negative Folgen haben könnte. Und so ließ er seine Hündin Annabelle auf seiner Schulter, an seine Wange gekuschelt, einschlafen. Was sich schnell zum festen Ritual entwickelte, sollte sich als unangenehmer Fehler herausstellen, als aus dem süßen Welpen-Mädchen eine stattliche Hunde-Dame wurde.