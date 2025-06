Gutmütige Hündin hat ein Herz aus Gold: "Sie tut keiner Fliege was zuleide"

Alles in Kürze

Mischlingshündin Ronja wurde zusammen mit einer Artgenossin in einem Kölner Park gefunden. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie schon unzählige Bewohner vor ihr landete auch Ronja als Fundtier bei den Kölner Tierrettern, wie diese kürzlich auf ihrer Website berichtet hatten.

Demnach hatte man die schöne Mischlingsdame mit den durchdringenden eisblauen Augen zusammen mit einer weiteren Hündin in einem Kölner Park gefunden. de Mitarbeiter deuteten jedoch Zweifel an der Geschichte an und ließen durchblicken, dass die Kaltschnauzen wohl von ihren "Findern" ausgesetzt worden waren.

"Da sich die beiden [Hündinnen] sehr ähneln, nehmen wir stark an, dass es Geschwister sind", schilderten die Tierretter, die selbstredend beide Vierbeinerinnen bei sich aufnahmen.

Ronja und ihre mutmaßliche Schwester sind noch ziemlich ungestüm und wild, ihre Pfleger gehen deshalb davon aus, dass sie noch nicht viel von der Welt kennengelernt haben und aus dem Ausland stammen könnten.

Darüber hinaus glänzt die etwa zwei Jahre junge Mischlingshündin aber mit einem tollen Charakter, wurde von den Mitarbeitern als "grundgut" beschrieben, die "keiner Fliege etwas zuleide tun" könne.