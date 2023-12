Mann will jungen Hund einschläfern lassen: Der Grund macht viele wütend

Anna (Texas) - Sie passte nicht mehr in sein Leben, also sollte sie sterben: Die erst fünf Jahre alte Französische Bulldogge Eve wurde am vergangenen Mittwoch in einem örtlichen Tierheim in Forth Worth, Texas, abgegeben. Ihr Besitzer bat darum, sie einschläfern zu lassen. Seine Begründung sorgte kurz darauf für einen Aufschrei auf Facebook.