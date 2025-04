Hund "Dino" hat seine Ängste überwunden: Wo bleibt sein Happy End?

Dino hat im Tierheim einiges dazugelernt und geht nun aufgeschlossen auf Menschen zu. © Tierheim München

Dino wurde im Januar 2023 geboren und wiegt 37 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 65 Zentimetern. Im Tierheim zeigte er sich anfangs sehr zurückhaltend und unsicher. Teilweise war er sogar abwehrend, wenn sich Menschen seinem Zwinger genähert haben.

Doch inzwischen hat der Hund seine Ängste überwunden: Er begegnet Menschen aufgeschlossener und kann fast überschwänglich sein - was bei seiner Größe beachtet werden muss.

In belastenden und unangenehmen Situationen bleibt Dino nach wie vor skeptisch und möchte sich entziehen. "Dieses Verhalten zeigt er allerdings nicht aus Angst, sondern weil ihm in der Vergangenheit immer nachgegeben wurde", erklären seine Pfleger. "Inzwischen trägt er problemlos den Maulkorb und geht relativ entspannt mit uns zusammen in geschlossene Räume", so die Pfleger über seine Fortschritte.

Die Hunderasse Maremmano gilt als Herdenschutzhund und bringt entsprechende Eigenschaften mit sich. Dino sucht deshalb erfahrene Halter, die konsequent bleiben können. Er hofft auf ein strukturiertes Zuhause mit Menschen, die ihm viel Sicherheit bieten, bestenfalls in ländlicher Umgebung.

Bei Interesse melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100026 im Hundehaus 1 - oder statte Dino beim Frühlingsfest im Tierheim einen Besuch ab!