Mehr als 30 Zentimeter! Hündin mit wohl längster Schnauze der Welt begeistert das Netz

"Das ist oft unermesslich, so wie der Versuch, eine sich verändernde Bergkette zu messen. Die meisten Menschen sehen bei Snootapedes nur die gewöhnliche Form, da es sich um die typische Form handelt, die sie unterwegs annehmen."

"Wenn es ihm gefällt, beginnt der Snootapede zu hängen und die Schnauze erreicht die maximale Senkung." Dann sei ihre "wahre Form" erreicht, scherzen sie auf der Instagram-Seite in Bezug auf Bilder, auf denen die Schnauze wegen der Perspektive extra lang aussieht.

Die Schnauze des Barsois soll knapp zwölf Zoll, also mehr als 30 Zentimeter, lang sein! Lapsha wird von ihren Besitzern deswegen auch liebevoll "Snootapede" genannt.

Auf Instagram finden viele User Gefallen an der Hündin mit dem besonderen Äußeren. Lapsha kommt inzwischen auf mehr als 100.000 Follower - Zahlen, von denen manch ein Influencer nur träumen kann.

Das Netz feiert die sechsjährige Hündin für ihr Aussehen. "Dieses Mädchen ist so albern und lang", "Ich liebe das Tier, was auch immer sie sein mag" und "Sie ist wunderschön" ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Der Barsoi ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse, die ihre Ursprünge in Russland hat. Die Tiere werden auch als russische Windhunde bezeichnet - der Name stammt vom russischen "борзый" - "borsy" ab, was auf Deutsch schlicht "Windhund" heißt!

Windhunde haben rassetypisch bekanntermaßen immer eine etwas längere Schnauze. Bei der in Kanada lebenden Lapsha scheint diese noch ein paar Zentimeter extra in die Länge gezogen worden zu sein ...