Mini-Dackel sorgt für Lachtränen: Wie er sein Herrchen zur Verzweiflung bringt, begeistert das Netz

Milo ist zwar sehr niedlich, aber auch stur und frech. © Montage: TikTok/milo.minidachshund

Klar, die Vierpfoter sind klein, süß und verschmust - und stehen deshalb bei vielen Hundeliebhabern hoch im Kurs. Doch die Jagdhund-Rasse bringt auch ihre Marotten mit, wie der Besitzer von Mini-Dackel Milo in den sozialen Medien beweist.

Auf einem eigens für sein Hündchen eingerichteten TikTok-Kanal zeigt er unbeschönigt, wie das Zusammenleben mit dem kleinen Kerl so läuft. Dafür lud er Ende Januar ein Video mit dem Titel "Dinge, die ihr wissen solltet, bevor ihr einen Dackel kauft" hoch.

Darin ist Milo zunächst total niedlich und müde im Bett seines Herrchens zu sehen. Gähnend und mit ausgestreckter Zunge lässt er die Zuschauer-Herzen schmelzen. Doch dann wird auch seine andere Seite gezeigt!

In einer Sequenz gräbt sich der Mini-Hund unermüdlich in eine Decke ein - der Instinkt für die Dachs-Jagd in Erdhöhlen ist in der Rasse immer noch verankert. Sein Besitzer stellt fest: "Sie lieben es, zu graben."

In einer weiteren Szene steht Milo bewegungslos an der Leine. Lust, den Spaziergang fortzuführen, hat der Dackel offenbar nicht - "sehr stur", schreibt sein Herrchen. Wenige Sekunden später ist zu sehen, wie er Milo auf seinem Arm trägt, kommentiert mit den Worten: Dackel "kriegen immer, was sie wollen".