Mit ihm wird's nicht langweilig! Wer will Wirbelwind Django Liebe geben?

Leipzig - Im Leipziger Tierheim hofft der Mischling Django auf den hoffentlich baldigen Start in sein neues Leben.

Django sucht nach einem neuen Zuhause. © Montage Instagram/tierheimleipzig

Wie das Tierheim bei Instagram berichtete, hat man mit dem dreijährigen Rüden alle Hände voll zu tun, denn er ist ein echter Wirbelwind mit viel überschüssiger und unruhiger Energie.

In den eigenen vier Wänden verhält sich Django freundlich und menschenbezogen, wobei er besonders an seiner Lieblingsperson hängt.

Bewegt man sich dann aber nach draußen zum Gassigehen, offenbaren sich einige Problemchen: Nicht nur zerrt Django gerne an der Leine, sondern er will am liebsten sofort auf Artgenossen oder andere Tiere losstürmen.

"Auch die restlichen Grundkommandos sitzen nicht besonders gut", so die Pfleger. "Der Besuch einer Hundeschule wird daher dringend angeraten."

Da er aber an sich gut mit anderen Hunden klarkommt, ist seine zukünftige Haltung als Zweithund nicht undenkbar. Die Chemie zwischen den Vierbeinern muss eben stimmen.