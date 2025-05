Nach dem Tod ihrer Besitzerin: So findet Hündin Roxanne ein neues Zuhause

Hündin Roxanne wurde mit 13 Jahren in einem Tierheim abgegeben, nachdem ihre Besitzerin verstorben war. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/sharing.lov3

Lange Zeit lebte Roxanne in einem liebevollen Zuhause. "Der Plan war, gemeinsam alt zu werden", erzählte Bruna, Mitarbeiterin eines Tierheims in dem US-Bundesstaat Georgia, in einem TikTok-Video über das Schicksal der vierbeinigen Seniorin.

Doch das Leben hatte andere Pläne: Roxannes Besitzerin verstarb plötzlich und die Familie, die sich nicht um die Hündin kümmern konnte, gab die Fellnase in einem Tierheim ab.

Gegenüber Newsweek schilderte Bruna, wie schwer der Verlust für Roxanne war: Die Fellnase sei anfangs "untröstlich und verwirrt" gewesen. Ihre ganze Welt hatte sich verändert und die Hündin musste sich an die neuen Lebensumstände gewöhnen. "Sie war ein wenig unsicher in ihrer Umgebung, aber sie war von Anfang ein sehr liebevolles und süßes Mädchen", erklärte Roxanne.

Da ältere Hunde es oft besonders schwer haben, ein neues Zuhause zu finden, entschieden sich die Tierheim-Mitarbeiter, Roxanne über die sozialen Netzwerke bekannt zu machen. Bruna postete ein TikTok, das viral ging - mit über 340.000 Aufrufen und fast 50.000 Likes.