Nach einem turbulenten Start ins Leben: Lebensfroher Husky hofft auf Happy End

Margriet Buchberger tritt mit musikalischer Unterstützung zugunsten der Tierheim-Tiere auf. © Tierschutzverein München e. V.

Möchtest Du die Bewohner des Münchner Tierheims unterstützen? Dann komm zum Benefizkonzert mit Sopranistin Margriet Buchberger.

Ihre Auftritte sind seit Jahren ein fester Bestandteil in der Münchner Kulturszene. Heuer stehen Jazz, Swing und Chansons unter dem Motto "Mondscheinserenaden" auf dem Programm.

Zusammen mit ihren Begleitern Anton Kluger (Posaune), Michael Hiemke (Klavier) und Toby Braun (Percussion) verzichtet Buchberger auf ihre Gage. Das heißt, der komplette Erlös des Konzerts kommt den Tieren zugute.

Das Benefizkonzert findet am 5. Juli um 18.30 Uhr in der St.-Maximilian-Kirche in München statt.

Karten gibt es für 20 Euro unter Tel. 089/921000780, per E-Mail an events@tierschutzverein-muenchen.de, am Tierheimempfang in Riem sowie an der Abendkasse.