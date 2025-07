Fila-Brasileiro-Mädchen nach Sicherstellung verängstigt, wer kümmert sich um Kiana?

Kiana ist nach ihrer Sicherstellung noch sehr schüchtern und ängstlich. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e. V.

Das dürfte mit ihrer Geschichte zu tun haben, ehe sie in das Tierheim in Frankfurt kam. Denn Kiana musste sichergestellt, also ihrem vorherigen Halter weggenommen werden, weil sie nicht artgerecht gehalten wurde oder Auflagen nicht erfüllt wurden.

Was ihr in ihrem alten Zuhause genau widerfahren ist, weiß man im Tierheim auch nicht. Allerdings berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Webseite, dass sie immer noch sehr ängstlich sei. Deshalb soll sie auch nur an Menschen vermittelt werden, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden - am besten sogar mit Fila Brasileiros besitzen.

Wie es weiter auf der Webseite heißt, unternehme Kiana sehr gerne ausgedehnte Spaziergänge und laufe dabei auch schön an der Leine. Und habe sie erst einmal Vertrauen zu ihren neuen Menschen gefasst, sei sie sehr anhänglich und verschmust und lasse sich auch gerne streicheln.

Allerdings möge sie es nicht, plötzlich angefasst zu werden und auch hektische Bewegungen oder lautes Geschrei fände sie so gar nicht schön.

Deshalb möchte man sie im Tierheim an eine ehe ruhige Familie abgeben. Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein und verstehen, dass die Hündin erst einmal Zeit benötigt, um sich einzuleben.