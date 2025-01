Nichts für schwache Nerven: Hund Loki verdient eine zweite Chance

In seiner Anfangszeit im Tierheim zeigte sich Loki noch ziemlich unsicher, inzwischen sei er aufgetaut und deutlich offener. Aber: "Mit fremden Menschen hat Loki so seine Probleme."

Ihr wollt Loki kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch beim Tierheim per E-Mail an info@tierheim-leipzig.de melden. In Eurer Nachricht beschreibt Ihr dann am besten gleich Eure Wohnumgebung und gebt Eure Telefonnummer zur Kontaktaufnahme an.