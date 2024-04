Niedliche Welpen auf Müllhalde "entsorgt"! Tierretter erschüttern mit trauriger Aussage

Saskatchewan (Kanada) - Diese Rettung ist so schön - und macht doch auch so traurig. Anfang des Monats wurden sieben süße Welpen auf einer Mülldeponie in Kanada entdeckt. Bei eisiger Kälte waren die kleinen Hunde einfach in einem Karton "entsorgt" worden. Die Worte ihrer Retter sorgen für Bedrückung ...

Die süßen Welpen wurden im Schnee Kanadas entdeckt. © Montage: Facebook/Pretty in Pink Animal Rescue

Bei diesem niedlichen Anblick fragt sich wohl jeder Tierliebhaber, wie man diesen Welpenhaufen bloß seinem eigenen Schicksal überlassen könnte.

Es war reiner Zufall, dass die Hunde auf der Müllhalde im kanadischen Saskatchewan entdeckt wurden. Zum Glück fielen die kleinen Stupsnasen einem Anwohner auf, der auf Facebook um Hilfe bat.

Bald wurde Pretty in Pink Animal Rescue kontaktiert. "Wir haben gerade eine Nachricht über sieben Welpen erhalten, die in einer Kiste auf einer Mülldeponie in einer abgelegenen Gemeinde zurückgelassen wurden", hieß es in einem Facebook-Post der Tierschützer.

Lindy Adams und Kristen Schick, die Gründer von Pretty in Pink Animal Rescue, waren niedergeschlagen, aber nicht wirklich schockiert von dem Fund. "Es ist immer verärgernd", sagten sie nun gegenüber The Dodo und fügten eine schmerzhafte Aussage hinzu: "Aber es ist nicht mehr überraschend, weil wir es so oft sehen."

Per Social Media hatten sie angekündigt: "Wir können versuchen, dafür zu sorgen, dass sie nach [Prince Albert] eingeflogen werden, aber wir brauchen Pfleger, die diese armen, verlassenen Welpen aufnehmen." Man müsse den Welpen nur sein Heim und seine Liebe schenken, alles andere würden die Tierschützer übernehmen.