Niedliche Welpen einfach an illegaler Mülldeponie "entsorgt" - Ihre Rettung lässt Herzen schmelzen

Von Elias Kroll

Brasilien - Blickt man in diese engelsgleichen Gesichter, fragt man sich, wer solch niedliche Welpen jemals aussetzten würde. Und dennoch wurden die drei kleinen Hunde in der Natur zurückgelassen. Zum Glück nahm sich eine Tierschützerin ihrer Rettung an. Nun begeistern die vier das Internet. Wer würde solche niedlichen Welpen einfach aussetzten? © Montage: TikTok/josianealmeidaprotetora Die Brasilianerin Josiane Lúcia De Almeida da Silva wurde im vergangenen Jahr auf verwilderte Welpen am Rande ihrer Stadt aufmerksam gemacht. Die Tierschützerin zögerte nicht lange und machte sich auf den Weg, um sich die Lage der Hündchen persönlich anzuschauen. Auf TikTok hielt sie ihr erstes Treffen mit den Welpen fest. Unweit einer illegalen Mülldeponie erblickt sie die aus dem hohen Gras herausgesprungenen Hunde. Zunächst erscheinen sie unsicher, ob sie sich der fremden Besucherin nähern sollten, doch nach anfänglichem Zögern stürzen sie auf Josiane zu. Die Tierschützerin untersuchte die zuckersüßen Tiere genau - doch dabei sollte es nicht bleiben: "Sie hat sich in ihrem Haus um sie gekümmert", erzählte Clarissa Castro Braga, eine mit Josiane befreundete Tierärztin, nun gegenüber The Dodo. Hunde Es brannte lichterloh! Hund rüttelt schlafenden Sport-Star wach und überlebt am Ende nicht "Sie erhielten wichtige Impfungen und Entwurmungsmittel, und sie fütterte sie mit ausreichend nährstoffreichem Futter." Josiane Lúcia De Almeida da Silva hielt ihr erstes Treffen mit den süßen Welpen auf TikTok fest So süß! Gerettete Welpen erfreuen sich bester Gesundheit Ausgesetzte Hunde finden ein neues Zuhause Auf ihrem Instagram-Profil postete die Brasilianerin einige Schnappschüsse des tierischen Trios. Deutlich ist auf den Bildern zu erkennen, dass sich die Kleinen bester Gesundheit erfreuten und von Josiane gut umsorgt wurden. Ein neues Zuhause fanden die Hündchen schließlich auch noch! "Als sie älter und gesund waren, veranstalteten Josiane und ich ein Event in meiner Tierklinik", berichtete Braga. "Wir haben es geschafft, dass alle Welpen adoptiert wurden."

Titelfoto: Montage: Instagram/josianealmeidaprotetora, TikTok/josianealmeidaprotetora