Obdachloser entdeckt acht Welpen in Mülleimer hinter Fast-Food-Lokal

San Diego - Dieses Verhalten ist einfach nur grausam: Ein ganzer Wurf Mops-Welpen wurde einfach in einem Mülleimer entsorgt wie Dreck. Zum Glück wurden sie noch rechtzeitig gefunden.

Zunächst war noch unklar, welcher Rasse die Vierbeiner angehörten. "Wir bezeichneten sie als 'Terrier-Mischlinge', aber sie waren so klein und neu, dass wir wussten, dass sie so ziemlich alles sein konnten", erklärte Kendall Schulz, Leiterin des Adoptions-Bereiches.

Ein Obdachloser entdeckte die Vierbeiner Mitte Dezember in einer Tüte im Müll hinter einer Filiale der Fast-Food-Kette Taco Bell in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). Er übergab sie einer Frau, die direkt mit den acht Welpen zu einer Tierschutzorganisation fuhr.

Mittlerweile können die kleinen Vierbeiner auch vermittelt werden. © Screenshot/Favebook/Helen Woodward Animal Center

Die Mitarbeiter tauften die Vierbeiner liebevoll als die "Regenbogenwelpen": Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo und Violet.

Mittlerweile sind die sieben Hunde so fit, dass sie seit Samstag an liebevolle Familien vermittelt werden können. Dutzende Menschen bekundeten in den sozialen Netzwerken bereits ihr Interesse.

Tierschutzorganisationen plädieren schon lange für die Regulierung von Rassehundezüchtern, da viele Vierbeiner vernachlässigt oder ausgesetzt werden, nachdem sie unter unhygienischen Bedingungen oder aus Profitgründen gezüchtet wurden.

"Wenn sie als Produkt und nicht als Lebewesen betrachtet werden, kann ihr Überleben oft von Kosten und Gewinnen abhängen", so Schulz.