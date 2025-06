Oscar ist eigentlich ganz lieb, aber eine Sache mag der Hund rein gar nicht

Alles in Kürze

Nach dem Tod seiner Besitzerin musste sich Oscar (8) erst langsam an das Leben im Tierheim Berlin gewöhnen. © Tierheim Berlin

Dort fristet er nun bereits seit Anfang August 2023 sein trauriges Dasein und wartet sehnsüchtig auf eine zweite Chance und ein neues liebevolles Zuhause.

Zuvor lebte der achtjährige Rüde ein sorgenfreies Leben im Garten seiner ehemaligen Besitzerin, ganz ohne Halsband, Leine und Geschirr. Daher musste er an diese Hilfsmittel erst einmal von seinen Tierpflegern gewöhnt werden.

Allgemein hat der Terrier-Mix so seine Problemchen mit fremden Dingen, was er dann auch zeigt. An Besucher und andere Reize muss er sich erst langsam gewöhnen.

Und noch eine Sache mag die Fellnase rein gar nicht: hochgenommen zu werden. Das lässt er in der Regel noch nicht einmal von seiner Bezugsperson mit sich machen und schnappt dann auch mal zu, denn er möchte selbst bestimmen, wo es langgeht. Außerdem ist Oscar auch empfindlich, was seine Pfoten angeht.