Paar fliegt nach einer Stunde Urlaub 1600 Kilometer zurück, als es hört, was Hund passiert ist

Budapest (Ungarn)/County Down (Nordirland) - Ein Ehepaar aus Nordirland hat den Begriff "Kurzurlaub" am vergangenen Wochenende ungewollt auf die Spitze getrieben. Alan und Hannah Harvey aus Nordirland brachen ihre Reise nach nur einer Stunde in Budapest ab. Sie flogen die rund 1600 Kilometer, die sie erst vor einer Stunde zurückgelegt hatten, sofort wieder zurück. Der Grund: Ihre Hündin Scoop war in der Heimat spurlos verschwunden.