Paar nimmt sehr verängstigten Hund auf: Was dann passiert, können sie kaum glauben

Stockholm (Schweden) - Sie war vor Angst geradezu gelähmt: Als Hunde-Dame Tassu im Februar von ihren neuen Besitzern abgeholt wurde, war es stockfinster. Außerdem hatte das Tier eine lange Reise hinter sich. Tassu war in Rumänien gerettet worden. Ihre neuen Halter leben jedoch in Stockholm. Nach diesem schwierigen Start konnten Pinja Papinsaari und ihr Freund Tom Knecht nicht glauben, was sie eine Woche später sahen.

In einem TikTok-Video (siehe unten), das diese Woche viral ging, ist die "Verwandlung" des Hundes dokumentiert. In den ersten Tagen habe sich die Fellnase kaum bewegt, draußen sogar hinter Büschen Schutz gesucht, so die Besitzer.

Voller Lebensfreude: Bei Tassu scheint der Knoten geplatzt zu sein. © screenshot/ Instagram/tinytassu

"Sie war zusammen mit ihrer Schwester von einer rumänischen Tierheimleiterin auf der Straße gefunden worden, die sie aufnahm", schilderte Pinja die Umstände der Rettung ihrer Fellnase.

"In den ersten Stunden, die sie bei uns verbrachte, richteten wir unser Lager als Familie ein. Wir schliefen alle auf dem Boden, und sie leckte uns sanft, was zeigte, dass sie zu verstehen begann, dass sie bei uns sicher ist", so die Skandinavierin. Dennoch sei der Anfang holprig und Tassu immer wieder verängstigt gewesen, erklärte Pinja.

Rückhalt bekämen sie und ihr Partner nun von den vielen Usern, die das Weibchen ebenso ins Herz geschlossen hätten. "Wir haben so viel Liebe von der Hunde-Community auf TikTok und Instagram erhalten, die Leute drücken uns überall auf der Welt die Daumen."

Und so scheint sich im Fall von Tassu eine alte Lebensweisheit zu bewahrheiten: "All you need is love".