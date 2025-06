Paar schafft alten Golden Retriever an, doch Duke hat eine skurrile Macke

Golden Retriever Duke ist zehn Jahre alt und lebt seit März 2024 bei seinen neuen Besitzern. © Collage: Screenshots/Instagram/@lifewithduke2025

Duke hat nämlich ein Faible für Dinge, viele Dinge. Und so schleppt er alles, was nicht niet- und nagelfest ist, zu seinem Plätzchen. Tagtäglich können sich sein Herrchen und sein Frauchen anschauen, was der zehnjährige Hund mal wieder bei sich gebunkert hat.

Da die US-Amerikaner zunehmend auf Video festhalten, was der Golden Retriever so alles von A nach B schleppt, haben sie auf Instagram schon mehrere virale Hits gelandet.

Denn die Feelgood-Clips kommen bei Hunderttausenden Usern gut an. Während die einen mit Tränen lachenden Emojis um sich werfen, pflastern andere die Kommentarspalte mit Herzchen-Emojis.

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. In einem langen Instagram-Beitrag verraten Dukes Besitzer nämlich, dass er nicht immer so ein tolles Leben hatte.