Pinker Pudel "Molly" läuft weg und hält Rettungskräfte stundenlang in Atem

Garfield (New Jersey, USA) - Bei einem stundenlangen Einsatz versuchten Polizei und Feuerwehr gemeinsam den entlaufenen Hund einer besorgten Frau einzufangen. Es gelang zwar rasch, den auffällig pinken Pudel ausfindig zu machen - ihn einzufangen sollte jedoch eine Herausforderung werden.

Irgendwann schafften es die Einsatzkräfte, Molly zu retten und endlich wieder ins Warme zu bringen. © Screenshot/Instagram/garfieldpolice

Am vergangenen Montagmittag wurde die Polizei von Garfield im US-Bundesstaat New Jersey von der besorgten Besitzerin kontaktiert, weil ihr geliebter Hund Molly weggelaufen war.

Am Nachmittag desselben Tages wurde dann ein pinker Pudel gemeldet, der allein in der Stadt herumlief. Die Beamten wussten: Das kann nur Molly sein.

Kurz nachdem sie die Meldung erreicht hatte, machten sich mehrere Polizisten auf den Weg zum Ort der Sichtung. Schließlich schafften sie es, den Pudel ausfindig zu machen - doch damit war der Fall noch lange nicht gelöst.

Molly wollte sich nämlich nicht einfach so fangen lassen und entwischte den Polizisten immer wieder.

Die Verfolgungsjagd am Ufer des Passiac River nahm eine dramatische Wendung, als Molly auf einmal ins eiskalte Wasser sprang und davon schwamm.