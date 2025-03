Pitbull kehrt nach einem Jahr ins Tierheim zurück: Wie er auf die Pflege reagiert, spricht Bände

Ojai (USA) - Was Vierbeiner "Maya" nach ihrer Rettung widerfahren ist, wünscht man einfach jedem Hund, der bisher kein einfaches Dasein hatte. Nach ihrem ganz persönlichen Happy End kehrte die Pitbull-Hündin jetzt zurück an den Ort, an dem ihr neues Leben einst begann: im Tierheim. Was dann dort geschah, ist einfach nur rührend!