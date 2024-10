Pitbull Ruby steht auf Postboten! Der süße Grund begeistert so viele

USA - Hündin Ruby liebt Postboten! Allerdings nicht, weil die Pitbull-Dame Briefträgern gern in den Hintern beißt. Ruby hat es auf etwas anderes abgesehen.

Der Pitbull bekam - wie sollte es auch anders sein - einen Keks geschenkt. Seitdem sei Ruby in große, braune Lastwagen verliebt. Die Hündin geht inzwischen fest davon aus, dass in jedem UPS-Truck ein kleiner Snack auf sie wartet.

Im September, sechs Monate nach ihrer ersten Begegnung mit dem Postboten, wendete sich das Blatt! Ruby und der Kurier sahen sich bis dahin regelmäßig, ließen sich aber links liegen. Eines Tages nahm der Vierbeiner aber all seinen Mut zusammen und rannte auf den UPS-Fahrer zu.

Alles habe damit angefangen, als der Vierbeiner zum ersten Mal in seinem Leben einem UPS-Kurier begegnete. "Er fragte, ob er ihr einen Keks geben könne", erzählte Rubys Frauchen Michelle Martinson dem Portal Newsweek .

Eine typische Szene: Ruby wartet am Straßenrand bis ein Kurierfahrer aus seinem Laster steigt und ihr ein Leckerli vor die Pfoten legt. © Screenshot/TikTok/missrubythepittie

"Sobald wir in der Nähe des Lastwagens sind und vor allem, wenn sie den Fahrer sieht oder hört, bleibt sie sitzen und wartet geduldig", so Frauchen Michelle.



Ein von ihr veröffentlichtes Video bei TikTok zeigt Ruby in genau so einer Situation. Statt eines Kekses hatte der Kurier diesmal allerdings eine Scheibe Speck für die Hündin mitgebracht. Rund eine Million Menschen sahen sich den Clip bislang an. Damit ist der Pitbull jetzt auch ein Star im Internet!

Für Michelle Martinson ist die neue Leidenschaft ihres Vierbeiners Fluch und Segen zugleich. Ist Ruby glücklich, ist sie es auch. Den Pitbull nicht aus den Augen zu verlieren könne manchmal aber ziemlich anstrengend sein.

UPS schickte die US-Amerikanerin übrigens eine Nachricht und teilte dem Unternehmen augenzwinkernd mit, dass dessen Fahrer schuld am Verhalten der Hündin seien.