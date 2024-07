24.07.2024 12:19 Hund wird an Haltestelle ausgesetzt: Wer kennt den Besitzer?

Bereits am Dienstag hatte eine Passantin den an einer Laterne angebundenen Hund in unmittelbarer Nähe zum Tierheim in Bremerhaven-Schiffdorferdamm gefunden.

Von Ella Krum

Bremerhaven - Bereits am Dienstagabend hatte eine Passantin den an einer Laterne angebundenen Hund in unmittelbarer Nähe zum Tierheim in Bremerhaven-Schiffdorferdamm gefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kennt diesen Hund und dessen Besitzer? © Polizei Bremerhaven Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Bremerhaven alarmierte eine 31-jährige Frau gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte. Sie war auf einen Vierbeiner aufmerksam geworden, der an einer Laterne der Haltestelle Midgardweg angebunden war. Mutmaßlich wurde dieser einfach zurückgelassen. Der verängstigte Hund wurde von den Beamten dem nur wenige Meter entfernten Tierheim übergeben. Bei dem Tier handle es sich um einen Mischlingshund mit dunkelbraunem Fell. Wer Hinweise zu dem Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0471/9534251 zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Aussetzen eines Tieres ist verboten und damit strafbar.

Titelfoto: Polizei Bremerhaven