Polizei rettet süße Schmuggel-Welpen

Im Zuge der wiedereingeführten Grenzkontrollen gingen der Bundespolizei in Berggießhübel am Grenzübergang Breitenau/A 17 drei Fahrzeuge mit acht Vierbeinern ins Netz.

Die Hunde wurden in ein Tierheim im Landkreis Pirna gebracht: "Nach anstehender Quarantäne samt Gesundheitschecks können die Hunde in rund sechs Wochen weitervermittelt werden", so eine Sprecherin.