Retter auf vier Pfoten: Hund spürt vermisstes Kind im Wald auf

Florida (USA) - Am Freitag schlug die Stunde von Polizeihund Midnight. Der pechschwarze Vierbeiner bewies dabei ein besonderes Näschen.

Midnight und Hundeführer Damon Clark sind ein eingespieltes Team. © Screenshot/Facebook/DeLand Police Department

Wie das DeLand Police Department (DPD) aus dem US-Bundesstaat Florida auf Facebook mitteilte, ging gegen 11.30 Uhr ein Notruf ein. Ein drei Jahre alter Junge war plötzlich verschwunden und wurde von seinen Eltern vermisst.

Die Beamten machten sich in die Spur und konzentrierten sich bei ihrer Suche auf ein Waldgebiet direkt hinter dem Wohnhaus des abhanden gekommenen Kindes.

Ein Glück, dass Polizeihund Midnight und sein Kollege Corporal Damon Clark in Dienst waren. Beide sollten bei der Suche eine entscheidende Rolle spielen. Der Vierbeiner schnüffelte zuerst an einer Decke des Vermissten, nahm Fährte auf und führte die Beamten zielstrebig in den Wald - und natürlich zum Aufenthaltsort des Dreijährigen.

"Der Junge war unverletzt und wurde sicher zu seiner Familie zurückgebracht", teilte die Polizei von DeLand mit. Als Belohnung für seine Tapferkeit habe der Vermisste einen DPD-Teddy geschenkt bekommen.