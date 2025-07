Polizisten finden Hund, der sie zum Folgen bringt: Plötzlich hören sie seltsames Stöhnen

Saragossa (Spanien) - Kleiner Hund, großer Held! Der Yorkshire Terrier Lucas hat in dieser Woche eine echte Meisterleistung vollbracht. Mit all seiner Kraft hat er seinem Herrchen (78) das Leben gerettet!

Die Männer konnten zunächst nicht erkennen, was der Vierbeiner von ihnen wollte. Doch dann hörten sie ein seltsames Stöhnen.

Zügig rannte Lucas schließlich zu einem bestimmten Punkt an der abgelegenen Straße, schlug dort noch einmal Alarm.

Die Ordnungshüter hielten an, um sich den Vierbeiner zu schnappen. Doch der herrenlose Hund hatte anderes im Sinn. Unnachgiebig kläffte er die Männer an, bis sie verstanden, dass sie ihm folgen sollten.

Obwohl es noch dunkel war, erspähten die Beamten von ihrem Auto aus den kleinen Rüden Lucas, der völlig aufgelöst am Straßenrand bellte.

Es war Dienstag, der 2. Juli, als Polizisten in den frühen Morgenstunden nahe der spanischen Stadt Saragossa auf Streife waren, wie sie auf Instagram berichten.

Lucas' Herrchen (78) war eine drei Meter tiefe Böschung hinabgestürzt, hätte sterben können. © Instagram/Screenshot/guardiacivil_zaragoza

Dann sahen die Polizisten in etwa drei Metern Tiefe eine Gestalt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Herrchen der tapferen Fellnase. Der 78-Jährige war mehrere Stunden zuvor bei seinem Abendspaziergang mit Lucas ausgerutscht und abgestürzt.

Hilflos lag er in dornigen Brombeerbüschen, hatte keine Kraft mehr, sich selbst zu befreien. Die Beamten riefen sofort Verstärkung. Mithilfe von Feuerwehrleuten schafften sie es schließlich, den Senior auf einer Trage zurück auf die Straße zu hieven.

Das Herrchen hatte Verletzungen im Gesicht, an den Knien sowie Ellbogen erlitten. Außerdem blutete der ältere Herr an Mund und Nase. Hätte ihn dort in den nächsten Stunden niemand gefunden, hätte er wohl auch aufgrund der drohenden Hitze von mehr als 30 Grad Celsius kaum noch lange überleben können.

Dank seines tapferen Yorkshire Terriers erholt er sich inzwischen aber in einer nahegelegenen Klinik. Lucas wird unterdessen auf Instagram von den Polizisten als wahrer Held gefeiert.