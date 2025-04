Powerpaket mit "eingebauter Bremse": Malinois-Rüde Logan hofft auf eine zweite Chance

Mit etwas Geduld überzeugt man ihn schnell davon, dass Menschen doch gar nicht so schlimm sind, wie man meinen mag.

Geboren im Oktober 2022, bringt Logan alles mit, was einen typischen Malinois ausmacht: Energie, Intelligenz und den Wunsch zu gefallen.

Im möglichen neuen Zuhause sollten Kinder bereits mindestens zwölf Jahre alt sein. Ein Wermutstropfen gibt es allerdings: Bei einer Röntgenuntersuchung wurde beidseitige Hüftdysplasie festgestellt. Für den Hundesport ist das ein Punkt, der bedacht werden muss. Entscheidend ist ein kontinuierlicher Muskelaufbau, um so seine Lebensqualität langfristig zu sichern.

Die klassischen Grundkommandos sitzen bei Logan bereits, auch wenn an der Leinenführigkeit noch gefeilt werden darf.

Wer Logan adoptieren möchte, sollte sich bewusst sein, was es bedeutet, einem Malinois gerecht zu werden. Diese Hunderasse ist nicht für Couchpotatoes gedacht, sondern für aktive, souveräne Menschen mit Hundeerfahrung oder mit der Bereitschaft, sich intensiv mit dem Wesen dieser besonderen Fellnasen auseinanderzusetzen.

Logan wartet - auf Menschen mit Herz, Verstand und einem Platz in ihrem Leben für einen außergewöhnlichen Hund. Etwaige Interessenten können sich direkt an das Mainzer Tierheim wenden und Logan persönlich kennenlernen. Möglich ist dies per E-Mail.