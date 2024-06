Freizeit mit dem Hund muss nicht stressig sein: So wird der Urlaub in Sachsen-Anhalt zum Hit

Gemeinsam mit MDR Jump-Moderatorin Sissy Metzschke (39) wird in der Sendung eine Runde SUP gefahren. © MDR

Will man die Sendung als Inspiration nutzen, sollte man definitiv keinen wasserscheuen Vierbeiner mitnehmen. So ist gleich der erste Stopp für MDR-Reporterin Viktoria Schackow und Hund Mickey der Hohenweidener See im Saalekreis. Begleitet werden sie dabei von MDR Jump-Moderatorin Sissy Metzschke (39) und ihrer Hündin Mio.

Am See warten diverse Wassersportangebote - bei denen auch tierische Begleiter teilweise ohne Aufpreis mitmachen dürfen. So auch beim Standup-Paddling, wo Mensch und Hund zusammen auf einem Brett balancieren müssen. Sissys Tipp für gemeinsame Unternehmungen: "Keine Challenge." Es muss also sowohl für Besitzer als auch Tier spaßig und keinesfalls stressig sein.

Etwas weniger sportlich, aber dafür ebenso feuchtfröhlich geht es auf dem Geiseltalsee nahe Halle weiter, wo man sich und seinem Hund für insgesamt 50 Euro eine einstündige Motorboot-Tour bescheren kann.

Da die Boote kaum schneller als 10 km/h aufs Wasser bringen, muss man für diese Fahrt auch keinen Führerschein vorweisen. Und hier dürfte es selbst dem nervösesten Hund gelingen, zur Ruhe zu kommen.