Rüde bekommt von Hundefriseur neue Frisur: Bei diesem Look bleibt kein Auge trocken

Kanada - Jahrzehntelang galt er als verschollen. Vermisst haben ihn in all der Zeit die wenigsten. Dennoch ist er schon seit einer Weile wieder zurück - und macht jetzt sogar vor manch einem Tier keinen Halt mehr: der Vokuhila!

"Wir waren eine Zeit lang Zwillinge und die Leute liebten es! Nach einer Weile fing ich an, wie ein Fiesling auszusehen, also schnitt ich meinen ab. Aber Biggie wollte das nicht, also behielt er ihn", sagte der Synchronsprecher und Podcast-Produzent.

Von hinten wie von vorne: Rüde Biggie trägt einen stylischen Vokuhila. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thevoicevendor

Anstatt das Video nur privat zu versenden, dachte sich der Kanadier, dass er es ja auch zum Spaß auf TikTok posten könnte - und landete einen Volltreffer. 7,2 Millionen Klicks sowie gut 460.000 Likes sind das bisherige Ergebnis.

Laut seinem Besitzer - der erstaunlich viel über die Gedanken und Wünsche seines Hundes zu wissen scheint - liebt Biggie die virale Aufmerksamkeit, die er mit seinem Vokuhila erreicht hat. Außerdem freut sich Cole, dass es endlich mal wieder etwas Schönes in den sozialen Medien gibt.

"Das Beste daran ist, dass die Menschen überall so viel Positivität zeigen! In einer Zeit, in der Negativität und Hass im Internet überhandnehmen, ist es so erfrischend, das Gute in den Menschen leuchten zu sehen", so der 42-Jährige.

Somit ist es bewiesen: Auch 2024 kann es Sinn machen, einen Vokuhila zu tragen - zumindest für Hunde.