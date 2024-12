Sanfte Riesin: Hündin "Bella" hat einen besonderen Wunsch

Mit Rüden zeigt sich Bella verträglich, bei Hündinnen entscheidet sie je nach Sympathie. Die sanfte Riesin wünscht sich ein Zuhause mit Garten und wird nur in eine ländliche Gegend vermittelt.

Bella hat aktuell eine Schulterhöhe von 80 Zentimetern und wiegt bereits stolze 45 Kilogramm. Da sie noch im Wachstum ist, wird sie wohl noch an Gewicht zulegen.

Warten aufs Christkind: In der Zwischenzeit kannst Du und Deine Fellnase den Weihnachtsmarkt im Tierheim besuchen. © Tierheim München

Wer den Bewohnern des Tierheims etwas Gutes tun möchte, öffnet ein Türchen im Adventskalender.

Um richtig in Stimmung zu kommen, lohnt sich außerdem ein Besuch des traditionellen Weihnachtsmarkts im Tierheim. Am 7. Dezember wird von 13 bis 17 Uhr vor das Katzendorf in der Brukenthalstr. 6 eingeladen.

Neben einem kleinen Flohmarkt kann man an verschiedenen Ständen besondere Weihnachtsgeschenke ergattern.

Für das leibliche Wohl wird mit Maultaschen, Pommes, Waffeln und dem beliebten Kuchenbuffet gesorgt.

Die Tierhäuser werden von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Eine perfekte Gelegenheit, um bei Kangal Bella vorbeizuschauen!

Der gesamte Erlös des Festes kommt den Tierheim-Tieren zugute.