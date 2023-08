Hunde-Opa Gustl einfach ausgesetzt: Tierpfleger können es nicht fassen

München - Ursprünglich stammt Schäferhund Gus (genannt Gustl) aus Frankreich. Nach einer weiten Reise hofft der Hunde-Senior nun in Deutschland auf sein Happy End.

Schäferhund Gustl ist ein sehr lieber und folgsamer Gefährte. © Tierheim München (2)

Gustl ist ungefähr dreizehn Jahre alt und wurde in Frankreich wohl ausgesetzt. Im lokalen Tierheim wartete der Schäferhund vergeblich darauf, dass ihn seine Familie wieder abholte.

Anfang Juli kam Gustl über Umwege auf den Gnadenhof des Münchner Tierheims in Kirchasch. Findet er nun sein Glück im schönen Bayern?

Das Leben im Zwinger taugt Gustl nicht wirklich. Dort gibt er gerne den Wachhund. Sobald er den Zwinger verlässt, zeigt sich Gustl äußerst umgänglich. Er läuft wunderbar an der Leine und ist ein Liebling der Mitarbeiter und Gassigeher am Gnadenhof, weil er so ein Lieber ist.

Ob der Senior mit anderen Hunden gut verträglich ist, konnte noch nicht getestet werden. Im Vorbeigehen an den Zwingern der anderen Tiere zeigt er aber keine Aggressionen.