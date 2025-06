Schäferhund-Mix Dieter hat letzten Wunsch: Ein liebevolles Zuhause für seinen Lebensabend

Ein lieber Kerl ist Dieter allemal und darauf kommt es schließlich an. Manchmal ist der Schäferhund-Mix auch ein kleiner Angsthase - zumindest beim Thema Auto. In das traut sich Dieter alleine nämlich nicht.

Klar, manchmal ist Dieter schon ein bisschen "tüddelig" im Kopf - aber wer wäre das in seinem Alter nicht? Wer schon so viel gesehen und erlebt hat, bringt natürlich auch schneller was durcheinander.

Für sein Alter ist der Rüde noch ziemlich fit. © Tierheim Berlin

Wenn Laufen also partout keine Option ist, müssen seine neuen Menschen unter Umständen etwas Geduld aufbringen oder sich mit einer Hundebox behelfen.

Was sein zukünftiges Plätzchen angeht, sehnt sich der Senior nur nach den paar Dingen, die im Leben eben wirklich wichtig sind: Einen Ort, an dem er sich in aller Ruhe und ohne Stress seines Daseins auf der Erde erfreuen kann, an dem er dazugehören darf und geliebt wird. Ein Zuhause eben. Ist doch klar!

Willst Du Dieter seinen letzten Wunsch erfüllen? Dann melde Dich entweder per Mail an krankenstation@tierheim-berlin.de bei seinen aktuellen Pflegern oder füll ganz einfach das Anfrageformular aus, zu dem Du hier gelangst.