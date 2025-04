Schicksalsschlag erwischt Schäferhund eiskalt: Gibt es für Benny noch ein Happy End?

Fulda-Hünfeld - Der betagte Schäferhund-Mischling Benny hat in seinem Leben bereits vieles erlebt und musste zuletzt einen besonders schweren Schicksalsschlag verkraften. Jetzt hofft er darauf, bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Doch das Leben hinter Gittern ist nichts für sensible Senioren wie ihn: Die ungewohnte Umgebung und der tägliche Trubel setzen ihm sichtbar zu.

Umso wichtiger ist es nun, für ihn einen Ort zu finden, an dem er nicht nur medizinisch ein wenig betreut, sondern auch liebevoll umsorgt wird.

Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters von zwölf Jahren leidet der Senior an einer Niereninsuffizienz, seine Augen sind bereits trüb und auch seine Hüfte zeigt die typischen Alterserscheinungen eines Schäferhundes. Derzeit allerdings ohne akute Schmerzen.

Das Tierheim Fulda-Hünfeld betont, wie belastend das Tierheimleben gerade für ältere Hunde ist. Deshalb wird für Benny dringend ein liebevoller Platz gesucht - gerne auch als Pflegestelle. Am schönsten aber wäre eine "Endstelle" - ein Für-immer-Zuhause, in dem Benny zur Ruhe kommen und seinen Lebensabend in Geborgenheit verbringen darf.

Wer Benny kennenlernen möchte oder Fragen hat, kann sich direkt beim Tierheim Fulda-Hünfeld melden. Möglich ist dies telefonisch unter der Rufnummer 0661/607413 oder per E-Mail an.