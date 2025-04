Schon seit drei Jahren im Tierheim: Hund Bolle hat noch Hoffnung

Hamburg - Drei Jahre - so lange sitzt American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bolle schon in Hamburg im Tierheim. Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bolle aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Rüde war am 23. April 2022 aufgrund seiner Rasse in behördliche Obhut genommen und anschließend ins Tierheim an der Süderstraße gegeben worden, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Von seinen Pflegern wird der Mischling als agil, sportlich und freundlich gegenüber seinen Mitmenschen beschrieben. Bolle sprüht demnach vor Energie, die manchmal allerdings außer Kontrolle geraten kann.

Seine zukünftigen Besitzer sollten unbedingt an der Regulation seiner Erregungslage arbeiten. Stressige Situationen sollten trainiert werden, gleichzeitig müssen Momente der Entspannung mit Bolle geübt werden.

Sein Grundgehorsam ist solide und seine Leinenführung gut, in stressigen Situationen neigt der Kraftprotz aber dazu, Erlerntes zu vergessen. Darüber hinaus zeigt Bolle starkes jagdliches Interesse an verschiedenen Objekten.