Schon wieder ein Angriff am Strand! Diese süßen Hunde sind alles andere als ungefährlich

K'gari - Auch wenn sie extrem süß aussehen - mit diesen wilden Tieren ist nicht immer zu spaßen! In Australien ist es am heutigen Montag zum wiederholten Male innerhalb weniger Wochen zu einem Dingo-Angriff auf Strandbesucher gekommen. Eine Frau musste sogar in Krankenhaus geflogen werden.

Dingos sehen zwar niedlich aus, können aber durchaus gefährlich sein. © dpa/AAP/Dan Himbrechts

Erst kürzlich hatte es im Netz noch Gelächter gegeben, als sich ein Video verbreitet hatte, in dem zu sehen ist, wie ein Dingo einer Touristin während ihres Sonnenbads am Strand dreist - aber nicht zu kräftig - in den Hintern beißt.

Doch seitdem kam es zu weiteren, durchaus gefährlicheren, Angriffen der wilden Hunde. Auf der Insel K'gari im Osten Australiens wurde eine Joggerin nun von vier Dingos so heftig verletzt, dass sie per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Wie ABC News berichtete, wurde die sich in ihren 20ern befindende Frau laut dem Queensland Ambulance Service von zwei Dingos sogar ins Wasser verfolgt, als sie sich gegen 9 Uhr Ortszeit in die Wellen retten wollte.

Die junge Joggerin hatte an ihrem Unterkörper mehrere Bisse abbekommen. Sie wird derzeit im Hervey Bay Hospital behandelt, soll ich glücklicherweise aber in einem stabilen Zustand befinden.

Australien schlägt sich in manchen Regionen derzeit mit einer echten Dingo-Plage rum. Nur einen Tag zuvor wäre ein kleiner Junge bei einem Angriff beinahe umgekommen.