Schüchternes Hundemädchen kennt nur den Zwinger: Wer zeigt Jasmin jetzt die Welt?

Fulda - Für die kleine, ein halbes Jahr alte Jasmin sucht das Tierheim in Fulda gerade ein neues Zuhause.

Außer dem Leben in ihrem Zwinger kennt die kleine Jasmin bislang leider noch nichts. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Leider hatte das Hunde-Mädchen keinen tollen Start in sein noch junges Leben gehabt. Denn außer einem Zwinger hat Jasmin noch nichts kennenlernen dürfen, ehe sie im März in das Tierheim kam, berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Webseite.

Dementsprechend sei sie noch sehr unsicher und schüchtern und müsse auch noch lernen, dass ihr Menschen nichts Böses wollen, sie ihnen vertrauen und auch Spaß mit ihnen haben kann. Wer sich ihrer annehmen möchte, sollte deshalb viel Zeit und Geduld mitbringen.

An der Leine gehen, Stubenreinheit, Grundgehorsam - all dies sind Dinge, die Jasmin gerne noch beigebracht bekommen möchte. Auch kann sie noch nicht alleine zu Hause bleiben und kennt es nicht, im Auto mitzufahren - auch das wird mit ihr noch in kleinen Schritten einzuüben sein.

Allerdings - so betonen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger - würden ein paar Leckerlis bei der süßen Hündin wahre Wunder wirken und sehr bei ihren Lernbemühungen helfen.