Seit anderthalb Jahren im Tierheim: Hündin Lady hofft noch auf ein Happy End

Hamburg - Gibt es ein Happy End für Lady? Die American-Staffordshire-Mischlingshündin sitzt bereits seit fast anderthalb Jahren in Hamburg im Tierheim. Die Suche nach einem richtigen Zuhause hat sie aber noch nicht aufgegeben.

American-Staffordshire-Mischlingshündin Lady aus dem Hamburger Tierheim sucht schon seit anderthalb Jahren ein Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die neun Jahre alte Vierbeinerin am 7. November 2023 ins Tierheim an der Süderstraße. Dort zeigt sie sich als liebevolle und zugängliche Artgenossin.

Lady hat laut ihren Pflegern eine sanfte Natur, neigt in stressigen Situationen jedoch zu Nervosität und Unsicherheit. In solchen Momenten wendet sie sich in der Regel ab oder zieht sich völlig zurück, um sich selbst zu beruhigen.

Obwohl ihre Stresstoleranz recht niedrig ist, kann die Fellnase demnach mit Frust ganz gut umgehen. Sie zeigt dabei kein aggressives Verhalten oder eine gestörte Kommunikation. Insgesamt lässt sich Lady leicht führen.

Auch im Umgang mit anderen Hunden hat das Weibchen eine gesunde soziale Kompetenz, wobei sie nicht wirklich Interesse an größeren Interaktionen mit ihren Artgenossen hat.