Sherinas Welt liegt in Scherben: Wer schenkt der Dackel-Mix-Hündin das große Glück?

Berlin - Sherina, ein anhänglicher Dackel-Mix, landetet erst vor drei Wochen im Berliner Tierheim. Die Hündin sehnt sich aber so sehr nach einem passenden Körbchen und vielen Streicheleinheiten.

Die Pfleger beschreiben die Lakritznase als sehr menschenbezogen, anhänglich und sie "will am liebsten immer dabei sein".

Ihrem Kummer verleiht die Vierpfötlerin lauthals Ausdruck: Sie bellt aus voller Kehle laut und weint bitterlich. Deshalb suchen die Tierretter für die Hündin eine neue Bleibe. "Sobald ich raus und beim Menschen sein darf, bin ich glücklich", heißt es in ihrem Steckbrief.

Die Hündin wird als sehr menschenbezogen und anhänglich beschrieben. © Tierheim Berlin

Wer gerne kuschelt, ist bei Sherina genau richtig. Nichts macht sie lieber. Auch ist ihr Lieblingsplatz auf dem Schoß ihres zukünftigen Herrchens oder Frauchens.

Doch die Hündin ist kein Stubenhocker, sondern durchaus ein sportliches und fittes Energiebündel, das gerne läuft. Im Tierheim seien ihr einige gutartige Tumore entfernt worden. Doch während sie körperlich wieder wohlauf ist, leidet die Samtpfote innerlich.

Für Sherinas neue Bleibe wünschen sich die Tierretter Menschen, die die Hündin so akzeptieren wie sie ist und sie in den Alltag einbauen - in einem ruhigen Zuhause ohne andere Tiere, dafür mit viel Nähe und Zuneigung.

Wenn Du Sherina (Vermittlungsnummer 25/729) ein passendes Zuhause schenken kannst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern per Telefon unter 030 76888-264 oder fülle das Antragsformular aus.