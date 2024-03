Akita-Hündin sichergestellt: Bekommt "Sky" nun ihr Happy End?

Akita Sky sucht erfahrene Halter, die auf ihre Bedürfnisse eingehen. © Bildmontage: Tierheim München (2)

Sky wurde ungefähr im Januar 2019 geboren. Sie ist nicht kastriert und wiegt bei einer Schulterhöhe von 63 Zentimetern etwa 36 Kilogramm.

Gegenüber ihren Bezugspersonen im Tierheim zeigt sie sich verschmust und verspielt. Fremden gegenüber bleibt sie zunächst rassetypisch distanziert.

Sky sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause mit konsequenter Führung und wird ausschließlich an erfahrene Hundehalter vermittelt.

Ihre künftigen Besitzer müssen bereit sein, auf Skys Bedürfnisse einzugehen. Sie wird nur in einen kinderfreien Haushalt in ländlicher Gegend vermittelt. Da Akitas dazu neigen, ihr Haus und ihre Familie zu verteidigen, muss das Grundstück entsprechend gesichert sein. Mit Rüden in ihrer Größe versteht sich die Hündin soweit gut. Mit weiblichen Artgenossen und kleineren Tieren konnten noch keine Erfahrungen gesammelt werden.

Wer sich auf Sky einlässt, bekommt eine loyale und treue Freundin fürs Leben. Aufgrund ihrer Vergangenheit müssen künftig behördliche Auflagen erfüllt werden. Weitere Details hierzu geben Dir die Pfleger in der Hundequarantäne.



Kannst Du Sky eine zweite Chance im Leben geben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100043 und lerne die Hündin kennen.