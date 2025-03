Sie sind unzertrennlich: Süße Yorki-Mädels suchen gemeinsames Zuhause

Frankfurt am Main - Die beiden Yorkshire Terrier Angie und Daisy sind allerbeste Freundinnen und werden deshalb vom Tierheim in Frankfurt auch nur gemeinsam vermittelt.

Zudem hätten die netten Hunde-Mädels Zahnstein und bei Daisy bestehe außerdem der Verdacht auf Tumore in der Gesäugeleiste - sogenannte Mammatumore. Beide befänden sich zurzeit in tierärztlicher Behandlung.

Weiter heißt es, dass die beiden Hündinnen kürzlich aufgrund einer Sicherstellung in das Frankfurter Tierheim kamen und sich dabei in einem sehr ungepflegten Zustand befanden.

Da Angie (l.) nicht mehr ganz so gut bei Fuß ist, sollte auf sie bei längeren Spaziergängen entsprechend Rücksicht genommen werden. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Darüber hinaus seien Angie und Daisy aber so überaus unkompliziert, dass sie ohne Bedenken auch an Hundeanfänger vermittelt werden würden. Mit ihren Artgenossen vertragen sie sich gut. Ob sie mit Katzen klarkommen, kann gegebenenfalls im Tierheim getestet werden.



Allerdings hätten die Hündinnen in ihrem vorherigen Zuhause so gut wie nichts lernen dürfen. Das Hunde-ABC sei ihnen fremd und auch an der Leinenführigkeit könne noch gearbeitet werden. Dies machten sie aber durch ihren Charme wieder wett, heißt es auf der Webseite.



Inwieweit die beiden es mögen, im Auto mitzufahren, oder ob sie auch die ein oder andere Stunden alleine zu Hause bleiben können, ist nicht bekannt und müsste bei Bedarf noch mit ihnen eingeübt werden. Ihre Zwinger hielten sie aber sauber.

Aufgrund ihres Alters sei Angie allerdings nicht mehr so gut zu Fuß. Für längere Spaziergänge - die die bewegungsfreudige Daisy sehr liebe - empfiehlt das Tierheim für Angie einen Hunde-Buggy.



Wer die beiden niedlichen Freundinnen kennenlernen möchte, kann gerne per E-Mail mit dem Tierheim einen Besuchstermin vereinbaren.