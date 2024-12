Sie wurde einst auf der Straße gefunden: Wilde sucht nach einem neuen Zuhause

Hamburg - Wer schenkt ihr ein neues Zuhause? Hündin Wilde aus dem Tierheim in Hamburg sucht schon seit mehr als zweieinhalb Jahren nach einer neuen, liebevollen Bleibe.

Hündin Wilde aus dem Tierheim in Hamburg sucht schon seit mehr als zweieinhalb Jahren nach einem neuen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Vierbeinerin am 27. März 2022 als Fundhund ins Tierheim an der Süderstraße. Ursprünglich stammt die Fellnase demnach aus Rumänien.

Die Tierpfleger beschreiben Wilde als selbstbewusste Hundedame, die genau weiß, was sie will - und was nicht. Das sechsjährige Weibchen braucht abgeklärte, ruhige und durchsetzungsfähige Menschen.

In den richtigen Händen zeigt sich die Hündin von ihrer liebevollen Seite: Sie kuschelt gerne und liebt ausgedehnte Spaziergänge. Eine klare Führung durch den Menschen gibt ihr dabei Sicherheit.

Mit großen, souveränen Hunden kommt sie grundsätzlich zwar klar, Wilde bevorzugt aber ein Zuhause, in dem sie die alleine Königin sein darf. Auch kleine Kinder sollte es idealerweise nicht geben.