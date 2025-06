Sitz und Platz war gestern! Was dieses Hündchen drauf hat, sorgt für staunende Gesichter

USA - Ein bisschen Gassigehen, ein bisschen Kuscheln, ein bisschen Toben - mehr brauchen die meisten Hunde nicht, um glücklich zu sein. Etwas kognitive Herausforderung obendrauf schadet sicher nicht, wie man auch am Falle des kleinen "Bingo" erkennt. Der Maltipoo hat nämlich einiges mehr drauf, als viele wohl erwarten würden.

Bingo liebt es, mit seinem Frauchen zu spielen. © Montage: TikTok/maltipoobingo

Seinem Vierpfoter "Sitz" und "Platz" beizubringen, gehört für jeden Hundebesitzer zum Pflichtprogramm beim Welpentraining. Doch hinter manch einer süßen Fellschnauze verbirgt sich ein helles Köpfchen, das auch größeren Aufgaben gewachsen ist.

So auch Bingo! Der Maltipoo - eine Mischung aus Malteser und Pudel - zeigt auf TikTok regelmäßig seine tollen Tricks. Auch in dieser Woche lud sein Frauchen ein Video von ihm hoch, das prompt viral ging.

"Ich habe ihnen gesagt, dass mein Hund Tricks kann", schreibt Bingos Besitzerin zu dem Clip. "Oh, so wie Sitz oder Platz?" - von wegen! Der niedliche Mischling hat einiges mehr auf dem Kasten, wie er in der kurzen Aufnahme unter Beweis stellt.

Gleich zu Beginn steht er mit seinen Vorderpfoten auf einem kleinen Ball, balanciert geschickt auf dem runden Objekt, ohne runterzufallen.

Trick Nummer 2 folgt sogleich. Dabei wird Bingo zum tierischen Burrito. Er liegt auf einer Decke, packt sich mit der Schnauze ein Ende und rollte sich um die eigene Achse selbst ein - beeindruckend!

Mehrere Varianten von "Männchen machen", "Pfötchen" und sein eigenes Spielzeug aufräumen sind für den kleinen Hund ebenfalls ein Klacks.