Spaziergänger findet herrenlosen Hund am Kanal: Wurde das Haustier ausgesetzt?

Der Akita Inu wurden herrenlos am Kanal gefunden. © Polizei Münster

Dem Mann war in der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtsfeiertag am Kanal in Coerde ein Akita Inu aufgefallen, der laut Polizei offensichtlich ausgesetzt worden war und den die Ordnungshüter gegen 0.30 Uhr in ihre Obhut nahmen.

Das Tier wurde an die Stadt Münster übergeben und eine Anzeige gemäß Tierschutzgesetz ausgestellt.

Hinweise zum Eigentümer des Hundes nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275 0 entgegen.